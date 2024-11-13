22 человека погибли при падении свадебного кортежа в реку
Сегодня, 09:28
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Сегодня, 09:28Сегодня, 09:28
172Фото: dawn.com / Umar Bacha
В Пакистане свадебный кортеж с гостями упал в реку в районе Диамер в Гилгит-Балтистане, погибли 22 человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету Dawn.
"Из реки извлечены 16 тел, поиски остальных продолжаются", - прокомментировал старший суперинтендант полиции Шер Хан.
Он добавил, что личности находившихся в автобусе пассажиров были установлены, а среди утонувших были женщины. По его словам, невеста осталась жива. Ее с травмами доставили в больницу.
Президент Пакистана Асиф Али Зардари выразил соболезнования родственникам погибших.
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