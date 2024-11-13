22 человека погибли при падении свадебного кортежа в реку

В Пакистане свадебный кортеж с гостями упал в реку в районе Диамер в Гилгит-Балтистане, погибли 22 человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету Dawn.

"Из реки извлечены 16 тел, поиски остальных продолжаются", - прокомментировал старший суперинтендант полиции Шер Хан.

Он добавил, что личности находившихся в автобусе пассажиров были установлены, а среди утонувших были женщины. По его словам, невеста осталась жива. Ее с травмами доставили в больницу.

Президент Пакистана Асиф Али Зардари выразил соболезнования родственникам погибших.