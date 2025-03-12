  • 12 Марта, 18:59
  • BAIGENEWS

22 человека отравились роллами в известном ресторане Туркестана

Их госпитализировали с пищевой токсикоинфекцией.

Сегодня, 18:05
АВТОР
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Pixabay Сегодня, 18:05
Сегодня, 18:05
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Фото: Pixabay

В городскую центральную больницу Туркестана были госпитализированы 22 пациента с признаками отравления, передаёт BaigeNews.kz.

Им поставлен диагноз "Пищевая токсикоинфекция, предполагаемое состояние".

"Состояние пациентов, проходящих лечение, стабильное. Все они были размещены в изолированных палатах инфекционного отделения, назначено лечение, медикаментов достаточно", - говорится в сообщении управления здравоохранения региона.

По данным из соцсетей, они ели суши в известном ресторане. Среди пострадавших взрослые и дети.

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