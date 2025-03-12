22 человека отравились роллами в известном ресторане Туркестана
Их госпитализировали с пищевой токсикоинфекцией.
Сегодня, 18:05
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:05Сегодня, 18:05
98Фото: Pixabay
В городскую центральную больницу Туркестана были госпитализированы 22 пациента с признаками отравления, передаёт BaigeNews.kz.
Им поставлен диагноз "Пищевая токсикоинфекция, предполагаемое состояние".
"Состояние пациентов, проходящих лечение, стабильное. Все они были размещены в изолированных палатах инфекционного отделения, назначено лечение, медикаментов достаточно", - говорится в сообщении управления здравоохранения региона.
По данным из соцсетей, они ели суши в известном ресторане. Среди пострадавших взрослые и дети.
Самое читаемое
- Мать с сыном упали с 18 этажа в Алматы: Стали известны некоторые подробности
- Токаев провел перестановки в своей Администрации
- Зеленский прокомментировал итоги переговоров в Саудовской Аравии
- Убивали, избивали и насиловали: суд вынес приговор "чёрным риелторам" в Алматы
- В Госдепе анонсировали "фантастические новости" после переговоров с Киевом