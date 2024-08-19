  • 19 Августа, 13:41
  • BAIGENEWS

22-23 августа Токаев посетит с госвизитом Таджикистан

Сегодня, 11:06
АВТОР
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22-23 августа Токаев посетит с госвизитом Таджикистан Сегодня, 11:06
Сегодня, 11:06
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В ходе визита пройдут переговоры на высшем уровне в узком формате и в составе правительственных делегаций двух стран, передаёт BaigeNews.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон обсудят текущее состояние и перспективы укрепления казахско-таджикского стратегического партнерства.

Планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

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