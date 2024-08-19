22-23 августа Токаев посетит с госвизитом Таджикистан

В ходе визита пройдут переговоры на высшем уровне в узком формате и в составе правительственных делегаций двух стран, передаёт BaigeNews.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон обсудят текущее состояние и перспективы укрепления казахско-таджикского стратегического партнерства.

Планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.