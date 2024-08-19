22-23 августа Токаев посетит с госвизитом Таджикистан
Сегодня, 11:06
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:06Сегодня, 11:06
202
В ходе визита пройдут переговоры на высшем уровне в узком формате и в составе правительственных делегаций двух стран, передаёт BaigeNews.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон обсудят текущее состояние и перспективы укрепления казахско-таджикского стратегического партнерства.
Планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Самое читаемое
- В горах Алматы объявлена селевая опасность. Спасатели обратились к туристам
- Колесо обозрения с людьми загорелось в Германии
- В Семее женщины устроили дебош и оказали неповиновение полиции
- Начальника станции Костанай уволили после приезда руководства
- Квартиры и премии выдали призёрам Олимпиады из Алматинской области