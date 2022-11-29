219 шымкентских семей нелегально получали адресную социальную помощь

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219 семей в южном мегаполисе оказались фиктивными получателями АСП. Горожане скрыли свои настоящие доходы и теперь должны вернуть государству 13 млн 960 тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.

О том на какие ухищрения идут жители Шымкента, рассказал Сабыржан Карабайулы, начальник отдела комплаенс службы Центра занятости населения Шымкента.

Как оказалось, некоторые шымкентцы только на бумаге числятся малоимущими, а на деле проживают в элитных домах и имеют дорогостоящие иномарки. Заполучить АСП помогают обычные типографии с вывесками "помощь EGOV, ЭЦП, справки ИП". За определенную сумму человека теоретически трудоустраивают в ИП, назначают самую минимальную заработную плату и еще один претендент на получение АСП готов. Правда, как говорит Сабыржан Карабайулы, такие махинации практически всегда раскрываются.

"Выяснить это легко. Мы уже знаем схему. Проверяем к примеру одно ИП, на его счету 150 человек. Ну какое ИП со штатом 150 человек? Это вызывает подозрение, мы начинаем проверять, сотрудничаем с полицией. В итоге всё выясняется и АСП приостанавливаем, а люди, которые нелегально получили, либо возвращают суммы, либо уже через суд. Также мы по адресам выезжаем с проверками. У меня уже не раз был такой случай, что в документе он за чертой бедности, а по факту особняк, две дорогостоящие машины. К чему я все это говорю? Пусть АСП получают реально нуждающиеся. И еще, дорогие жители не доверяйте вы всяким посредникам, не покупайте эти липовые справки. Все равно даже если не сразу, при проверке все это всплывет, и нужно понимать всю серьезность, путем мошенничества вы влияете на хищение бюджета", - говорит Сабыржан Карабайулы, начальник отдела Комплаенс службы.