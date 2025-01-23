212 тел извлекли из-под завалов в секторе Газа
С начала боевых действий погибли не менее 47 107 палестинцев.
Сегодня, 13:56
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Сегодня, 13:56Сегодня, 13:56
167Фото: TASS/AP/Abdel Kareem Hana
С начала боевых действий на территории сектора Газа из-под завалов было извлечено 212 тел погибших, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал Al Jazeera.
"Спасатели в Газе пытаются извлечь тела из-под руин разрушенных домов. С момента окончания боевых действий было извлечено 212 тел", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мирные жители, которые будут возвращаться в разрушенные кварталы, столкнутся с серьезными трудностями, прежде чем им удастся восстановить привычный образ жизни.
К слову, с начала боевых действий погибли не менее 47 107 палестинцев, по информации Al Jazeera. Еще 111 147 человек пострадали.
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