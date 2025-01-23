С начала боевых действий на территории сектора Газа из-под завалов было извлечено 212 тел погибших, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

"Спасатели в Газе пытаются извлечь тела из-под руин разрушенных домов. С момента окончания боевых действий было извлечено 212 тел", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мирные жители, которые будут возвращаться в разрушенные кварталы, столкнутся с серьезными трудностями, прежде чем им удастся восстановить привычный образ жизни.

К слову, с начала боевых действий погибли не менее 47 107 палестинцев, по информации Al Jazeera. Еще 111 147 человек пострадали.