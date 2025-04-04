Бюджетные средства "зависли" на счете квазигоскомпании в Павлодарской области более чем на 3 года, передаёт BaigeNews.kz.

В отношении одной из подведомственных организаций акимата Павлодарской области приняты меры по обеспечению финансовой дисциплины при использовании государственных средств. Работа проведена по предписанию Высшей аудиторской палаты.

Во время госаудита Комитета казначейства Министерства финансов РК было выявлено, что на контрольном счете наличности одной из квазигоскомпаний региона более 3 лет числятся средства свыше 2,1 млрд тенге и не используются.

В этой связи акимату Павлодарской области было поручено принять меры по дальнейшему использованию данных средств.

По состоянию на 18 марта свыше 2 млрд тенге перечислены в пользу АО "Казахтелеком" в рамках ранее заключенного договора.

Дополнительно принимается решение об использовании остатка в размере более чем 114 млн тенге.