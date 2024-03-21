21 марта в Казахстане отмечают Ынтымақ күні

На восьмой день декады Наурызнама — Ынтымақ күні (День солидарности) в Казахстане отмечают время памяти важных для страны исторических событий и достижений нации. Также этот день символизирует важность объединения различных групп и общественных слоев в стране, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства культуры и информации нашей страны.

"Благодаря прочному единству мы укрепили свою Независимость и создали условия для улучшения благосостояния народа. Наша позиция: "Единство нации – в ее многообразии" Мы продолжим создавать условия для развития языков и культуры всех этнических групп в нашей стране", — говорил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана.

"Этот день способствует созданию консолидирующей атмосферы, подчеркиванию общих ценностей и гражданской идентичности. Мероприятия в Ынтымақ күні будут отражать всю разносторонность нашей культуры и творческого потенциала. От праздничных выступлений творческих коллективов до гастрофестиваля блюд национальной кухни, от массовых соревнований по национальным видам спорта до открытых пространств для творчества – всё это будет напоминанием о том, как многообразие может соединить нас в единое целое", — говорится в сообщении.

Напомним, с этого года праздник Наурыз в Казахстане отмечают в новом формате. С 14 по 23 марта в стране стартовала декада Наурызнама.