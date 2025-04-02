В ночь на 2 апреля в микрорайоне Солнечный Петропавловска произошел трагический инцидент. 21-летний молодой человек, подозреваемый в краже деталей трансформатора, замерз в канаве с водой, пытаясь скрыться от полиции, передаёт BaigeNews.kz.

По информации из соцсетей, вместе с другом он пытался убежать от правоохранителей. Один из подозреваемых был задержан, а второй несколько часов прятался в канаве. Когда его обнаружили, у него уже были признаки сильного переохлаждения.

В департаменте полиции Северо-Казахстанской области подтвердили информацию о смерти молодого человека в скорой помощи. Пресс-служба заявила, что признаков насилия на теле не обнаружено, и ведется следствие для установления всех обстоятельств преступления.

Однако директор областного центра скорой медицинской помощи, Юрий Белоног, уточнил, что смерть наступила до приезда скорой помощи.

"При осмотре у пациента уже были признаки биологической смерти, реанимационные мероприятия не дали эффекта. С момента остановки сердца прошло слишком много времени", — сообщил Белоног.

В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех подробностей происшествия.