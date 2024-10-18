21-летнего парня подозревают в сбыте наркотиков в Уральске

Сотрудники полиции города Уральска, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, задержали 21-летнего пареня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"При личном досмотре у молодого человека были обнаружены и изъяты 50 zip-пакетов с порошкообразным веществом. По приблизительным подсчетам, изъятое содержит около 200 доз наркотического вещества", - сообщили в МВД.

Начато досудебное расследование.

"За подобные преступления грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества", - напомнили сотрудники полиции.

Всего с начала года полицейскими ЗКО было выявлено 37 фактов сбыта наркотических средств.