21-летнего парня подозревают в сбыте наркотиков в Уральске
Сегодня, 04:55
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Сегодня, 04:55Сегодня, 04:55
117Фото: Polisia.kz
Сотрудники полиции города Уральска, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, задержали 21-летнего пареня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"При личном досмотре у молодого человека были обнаружены и изъяты 50 zip-пакетов с порошкообразным веществом. По приблизительным подсчетам, изъятое содержит около 200 доз наркотического вещества", - сообщили в МВД.
Начато досудебное расследование.
"За подобные преступления грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества", - напомнили сотрудники полиции.
Всего с начала года полицейскими ЗКО было выявлено 37 фактов сбыта наркотических средств.