21 иностранец незаконно работали на стройке в Павлодарской области

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В ходе рейдовых мероприятий сотрудниками полиции выявлен факт осуществления незаконной трудовой деятельности гражданами Республики Узбекистан в возрасте от 21 до 57 лет, передаёт BaigeNews.kz.

21 иностранный гражданин был привлечен к строительству объекта, при этом осуществляя трудовую деятельность без разрешения на трудоустройство, по устному договору.