  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • 21 иностранец незаконно работали на стройке в Павлодарской области
eurasian-research.org Сегодня, 11:01
210
Сегодня, 11:01
210
Фото: eurasian-research.org

21 иностранец незаконно работали на стройке в Павлодарской области

В ходе рейдовых мероприятий сотрудниками полиции выявлен факт осуществления незаконной трудовой деятельности гражданами Республики Узбекистан в возрасте от 21 до 57 лет, передаёт BaigeNews.kz

21 иностранный гражданин был привлечен к строительству объекта, при этом осуществляя трудовую деятельность без разрешения на трудоустройство, по устному договору. 

"В отношении иностранцев составлены административные материалы по ч. 5 ст. 517 КоАП РК и направлены в суд для рассмотрения и принятия решения. Также, в отношении 34-летнего руководителя ТОО, гражданина РК, составлен административный протокол по части 1 статьи 519 КоАП РК. Мужчина оштрафован на 100 МРП", - сообщили в полиции.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:01
210
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх