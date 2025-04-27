С 27 апреля по 3 мая в Казахстане стартовала Европейская неделя иммунизации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Основная цель кампании — напомнить о важности вакцинации и ее роли в спасении жизней.

"Благодаря прививкам в стране достигнуты значительные успехи: с 1996 года не регистрируются случаи полиомиелита, с 2009 года — дифтерии. Существенно снижена заболеваемость эпидемическим паротитом (более чем в 100 раз), гепатитом А (в 32 раза), гепатитом В (в 92 раза) и краснухой (более чем в 2000 раз)", — говорится в сообщении.

По информации Минздрава, на сегодняшний день программа иммунизации в Казахстане обеспечивает защиту от 21 инфекции. Вместе с тем в последнее время отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации по кори и коклюшу. По данным ведомства, 75% заболевших корью и 87% заболевших коклюшем составляют дети, не получившие плановые прививки.

С 2024 года в Национальный календарь вакцинации включена прививка против вируса папилломы человека (ВПЧ) для девочек в возрасте 11–13 лет. На данный момент одной дозой вакцины привиты 133 169 девочек, двумя дозами — 21 194.

Медики напоминают, что своевременная вакцинация помогает предотвратить распространение опасных инфекций и защитить здоровье общества.