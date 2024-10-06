21 человек погиб в результате авиаудара по мечети в секторе Газа

В результате израильского удара по зданию мечети в центральной части сектора Газа погиб 21 человек, передаёт BaigeNews со ссылкой на CNN.



Ранее о 18 погибших и десятках раненых со ссылкой на палестинские медиа сообщило агентство Reuters.

По данным CNN, мирные жители, сотрудники гражданской обороны и медики ночью извлекали тела погибших из-под завалов. Известно, что в мечети укрывались палестинские беженцы.



Армия обороны Израиля подтвердила, что израильские ВВС ночью нанесли "точный удар по террористам ХАМАС, действовавшим в командно-контрольном пункте, расположенном в здании, которое ранее служило мечетью в районе Дейр-эль-Балах". Другой удар был нанесен по зданию в этом же районе, которое израильские военные называют бывшей школой, оно, по информации израильской разведки, также использовалось ХАМАС.