21 бухгалтер похитил более 4,5 млрд тенге, выделенных на образование

В специализированном межрайонном уголовном суде области Жетісу рассмотрено уголовное дело в отношении 21 бухгалтера отдела образования и школ Талдыкоргана по обвинению в хищении бюджетных средств в особо крупном размере (п.п. 1), 2) ч. 4 ст. 189 УК),незаконной легализации (п. 3) ч. 3 ст. 218 УК),создании организованной группы, руководства ею и участии в ней с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 262 УК), передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Верховного суда страны.

"В течение 3 лет главный бухгалтер отдела образования Талдыкоргана С. организовала преступную группу из коллег (7 – отдела образования и 14 – средних школ). Под ее руководством организованная группапо предварительному сговору похитила более 4,5 млрд тенге бюджетных средств путем начисления зарплат "мертвым душам" и работникам школ сверх установленных должностных окладов", - говорится в сообщении.

Подсудимые похищенное перечисляли на банковские счета своих родственников, затем распределяли их между собой по преступным ролям, приобретали на них недвижимое имущество, земельные участки, автомашины, драгоценности и т.д.



Вина подсудимых подтверждается их показаниями, а также свидетелей, заключениями специалистов, судебных экспертиз и другими материалами уголовного дела.



Подсудимые вину признали только в хищении (п.1) 2) ч.4 ст.189 УК), в остальной части просили их оправдать.



Суд, учитывая характер и степень общественной опасности уголовныхправонарушений, личности подсудимых, признал их виновными и приговорил:

главных фигурантов С., М., Н. от 12 до 15лет лишения свободы.

15 подсудимых от 7 до 11 лишения свободы.

двоих подсудимых в связи с полным возмещением нанесенного ущерба по п.2) ч.4 ст. 189 УК – 7 лет лишения свободы, условно.

"В отношении одного бухгалтера уголовное дело прекращено по не реабилитирующим основаниям, в связи с её смертью. Конфискованы денежные средства, ювелирные изделия, недвижимое и движимое имущество осужденных на более 3 млрд тенге", - добавили в пресс-службу Верховного суда.

Приговор суда не вступил в законную силу.