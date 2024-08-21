21 августа на большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами, градом и шквалом

Под влиянием северо-западного циклона 21 августа на большей части РК сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами, градом и шквалом, на северо-западе, востоке, в центре страны – сильные дожди, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По информации синоптиков, лишь на западе, юге республики ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на севере, северо-западе, в центре, страны – ночью и утром туман.

Днем в Атырауской области и на юге ЗКО ожидается сильная жара.

В Атырауской области, в области Абай, на севере области Ұлытау, на востоке, в центре ЗКО, на западе, юго-востоке Мангыстауской, на северо-западе Кызылординской областей и на северо-западе ВКО сохранится высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях, на западе, севере Алматинской, на северо-западе, в центре Мангыстауской, на юго-западе, юге, северо-востоке Атырауской областей, на юге, в центре ВКО, на востоке, юге Карагандинской области, на юге области Ұлытау, на западе, северо-западе, юге области Абай, на юге ЗКО сохранится чрезвычайная пожарная опасность.