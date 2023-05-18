Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • 205 коробок с сигаретами хотели незаконно вывезти из Казахстана
elements.envato.com Сегодня, 17:27
214
Сегодня, 17:27
214
Фото: elements.envato.com

205 коробок с сигаретами хотели незаконно вывезти из Казахстана

КНБ нашей страны пресёк незаконный вывоз из Казахстана крупной партии сигарет, передаёт BaigeNews.kz.

"17 мая 2023 года в автомобильном пункте пропуска "Кайрак" военнослужащими Департамента Пограничной службы КНБ по Костанайской области при досмотре грузового автотранспорта под управлением иностранного гражданина обнаружены 205 коробок с сигаретами без акцизных марок и сопроводительных документов", - говорится в сообщении.

К слову, предварительная стоимость изъятого товара составляет более 50 миллионов тенге.

Для дальнейшего разбирательства нарушитель и обнаруженный груз переданы сотрудникам Департамента экономических расследований региона.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:27
214
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх