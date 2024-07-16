203 преступления среди сотрудников акиматов выявлено за год
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В 2023 году в отношении сотрудников акиматов зарегистрировано 203 преступления, по которым изобличено 144 лица, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Антикоррупционную службу.
Так, завершено расследование в отношении заместителя руководителя управления культуры Алматы. Она подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями, хищении бюджетных средств и незаконном участии в предпринимательской деятельности. В результате её преступных действий государству причинён материальный ущерб на сумму свыше 125 миллионов тенге. Подозреваемая предана суду.
Также завершено досудебное расследование в отношении руководителя управления предпринимательства и промышленности Кызылординской области. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями путём дачи незаконных указаний представителям бизнеса о необходимости оплаты учёбы сына и предоставления дизтоплива.
Кроме того, чиновник подозревается в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности путём ограничения прав предприятий региона на получение положенного объёма сжиженного газа.
С санкции суда подозреваемый заключён под стражу. В настоящее время дело направлено прокурору.
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