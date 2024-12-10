2024 год стал не только самым жарким за всё время наблюдений. Он также впервые возьмёт рубеж в 1,5°C потепления, удержать который договорились почти все страны мира в Париже в 2015 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

Климатический Центр Коперника (C3S) при Евросоюзе сообщил, что ноябрь на планете выдался вторым самым тёплым в истории после ноября прошлого года. Только Европа мёрзла.

"Теперь уже можно с полной уверенностью утверждать, что 2024 год станет самым жарким годом в истории, – сказала замглавы C3S Саманта Берджесс. – Цели Парижского соглашения пока не нарушены, но сейчас как никогда необходимы амбициозные меры для борьбы с изменением климата".

Один год выше 1,5°С не беда, поскольку цель долгосрочная, до конца века. Однако климатическое научное сообщество давно попрощалось с надеждами удержать этот рубеж и теперь надеется, что мир наконец возьмётся за решительное сокращение выбросов, без которого не удержать и второй закреплённый Парижским соглашением рубеж в +2°С к доиндустриальному уровню.

Пока что дела идут ни шатко ни валко. "Зелёная" повестка теряет популярность на Западе, а нефтяные державы не желают подписываться под планами отказа от ископаемого топлива в пользу возобновляемых источников энергии.



Изменение климата грозит человечеству катастрофическими последствиями. По данным ООН, только от жары ежегодно погибают полмиллиона человек, а мировая экономика несёт триллионные убытки. А есть и другие последствия.

Нагревание планеты ведёт к сбоям в устоявшейся системе охлаждения и циркуляции воды и воздуха. В результате раскачиваются погодные "качели" между холодом и зноем, учащаются засухи, морозы, ураганы, лесные пожары и наводнения.

Прошедший ноябрь стал очередным тому свидетельством.