2024 год может стать самым горячим в истории

2024 год может стать рекордно теплым за все время наблюдения за климатом, передает BaigeNews.kz. Об этом говорит в своем ежегодном докладе о состоянии климата Земли Всемирная метеорологическая организация (ВМО) – специализированное учреждение ООН.

"Доклад ВМО подтвердил, что 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений. Средняя температура у поверхности земли на 1,45 градуса Цельсия превысила доиндустриальные базовые значения, - отметили в организации. – Это был самый теплый десятилетний период в истории наблюдений".

Каждый месяц 2023 года с июня по декабрь "был рекордно теплым для соответствующего месяца", говориться в докладе. Но рекорды июля, августа и сентября "были побиты с особенно большим отрывом".

"Долгосрочное повышение глобальной температуры вызвано увеличением концентрации парниковых газов в атмосфере", - считают климатологи. Протяженность морского льда в Антарктике была в 2023 году самой низкой в истории наблюдений: его максимальная площадь в конце зимы была на 1 млн кв. км меньше предыдущего рекордного года.

При этом текущий 2024 год может рискует оказаться еще теплее.

"Жара, наводнения, засуха, лесные пожары и мощные тропические циклоны несут миллионам людей страдания и хаос и наносят экономический ущерб, исчисляемый миллиардами долларов", — говориться в докладе.

В январе 2024 года пала первая линия обороны из двух закрепленных в Парижском соглашении 2015 года. К началу февраля мир прожил первые в истории 12 месяцев с температурами выше доиндустриальных на 1,5 градуса.