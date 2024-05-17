202 казахстанские семьи получили дома и квартиры взамен разрушенного жилья после паводков

На сегодняшний день 24 641 семья получила единовременную выплату в размере 100 МРП на сумму свыше 9,3 млрд тенге. Объем государственной помощи за павший скот превысил 1,3 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

"По состоянию на 17 мая 202 семьи уже получили дома и квартиры взамен разрушенного жилья. В Актюбинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях ведется строительство 658 новых домов для пострадавших граждан. Кроме того, 596 семей получили компенсацию на ремонт и восстановление жилья на сумму более 878 млн тенге. В целом в пострадавших регионах обследовано 10 740 жилых домов, по 8 168 объектам проведена оценка", - говорится в сообщении.

Работа по возмещению ущерба продолжается и находится на строгом контроле Правительства.