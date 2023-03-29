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2000 малышей появились на свет по программе "Аңсаған сәби"
Ежегодно в Казахстане на свет появляется всё больше детей, рожденных по программе "Аңсаған сәби". За два года её реализации почти две тысячи детей родились в семьях, которые ранее считались бесплодными, значительная часть из них – в Восточно-Казахстанской области, передает Вaigenews.kz.
В республиканском масштабе
Напомним, программа "Аңсаған сәби" инициирована президентом Касымом-Жамартом Токаевым. Запущена она была в 2021 году, однако уже, спустя пусть и непродолжительное время, можно подвести итоги – на свет появилось около двух тысяч малышей.
Ранее, ещё в 2020 году в ходе своего Послания народу Казахстана, глава республики обозначил проблему – семейно-демографическая ситуация в стране вызывала тревогу, потому что каждая шестая семейная пара не могла стать родителями. В результате 20% таких семей находились на грани развода.
Именно после этого было увеличено число квот экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по социальной программе "Аңсаған сәби" в семь раз – с 1 тысячи до 7 тысяч. На воплощение проекта запланировали более шести миллиардов тенге, запустили его в 2021 году.
Результат не заставил себя ждать. За неполных два года действия программы шансы обрести счастье материнства значительно выросли, ведь ранее ЭКО многим было просто недоступно – дорогостоящая процедура (1-1, 5 миллиона тенге) очень редко заканчивалась беременностью с первого раза. К тому же выделяли мало квот, и приходилось "стоять" в очереди по многу лет. Поэтому мечта о ребёнке для многих казахстанцев оставалась несбыточной.
Программа "Аңсаған сәби" подарила казахстанским семьям шанс на счастье стать родителями. Первым малышом, родившимся по этому проекту, стал мальчик Арман. Он появился на свет 15 октября 2021 года в Алматинской области у женщины, которая девять лет не могла забеременеть.
Кстати, надо отдать должное и казахстанским медикам. Благодаря их профессионализму выросла и эффективность проведения процедуры с 15 до 42 процентов. Как сообщили в Министерстве здравоохранения РК, показатели результативности лечения находятся на уровне европейских клиник. В целом, в 2022 году семь тысяч женщин смогли воспользоваться программой, из них три тысячи были поставлены на учёт по беременности, в 1307 семьях появились дети.
"Я даже дышать боялась"
Одной из счастливых пар, которая после долгих лет лечения и ожиданий всё-таки испытала на себе счастье быть родителями, стали Аслан и Алия Смагуловы из Усть-Каменогорска. Прожив девять лет в браке, всегда мечтая о том, чтобы в доме раздавался детский смех, и был слышен топот детских ножек, супруги отчаялись иметь детей.
"Почти сразу, в первый год нашего брака, мы поняли, что с родительством возникли проблемы. Начали утомительные обследования, процедуры, посещения врачей. Результатов не было. Окончательный диагноз бесплодие нам не поставили, но и решить нашу беду не могли. Мы решились на ЭКО. У меня было три попытки. До сих пор страшно и больно об этом вспоминать, ведь каждая из них – зарождающаяся надежда, а потом – полный крах, разочарование, отчаяние. У нас на это ушло девять лет нашей жизни. Представляете, девять лет надежд, которые разбивались на мелкие кусочки", - вспоминает Алия.
По словам её супруга Аслана, за эти годы они истратили все свои сбережения, залезли в долги, даже брали кредиты, чтобы оплатить все необходимые расходы, поездки в клинику Алматы, проживание.
"С учётом того, что работал в этот период я один. В общем, тяжелый период был в жизни. Самое тяжелое было видеть Алию после очередной неудавшейся попытки. Такой раздавленной я её никогда не видел. В общем, решили попробовать в последний раз и закончить на этом. Ну, думали, значит, не судьба, а изматывать себя так больше нельзя", - рассказывает мужчина.
Именно семья Смагуловых из ВКО оказалась среди тех счастливых пар, которые попали в программу "Аңсаған сәби", более того, с первой же попытки ЭКО Алия забеременела.
"Я даже не поверила в это. Когда пришло осознание, что всё получилось, боялась себя обнадежить, думала: "А вдруг опять все зря? Зачем тешить себя надеждой?". Вы знаете, я даже дышать боялась, спать ночью, чтобы хоть как-то не навредить малышу. Спасибо Аслану, нашим родителям, друзьям, они нас так поддерживали это время", - вспоминает Алия.
В прошлом году на свет появился Аят – улыбчивый, непоседливый малыш. "Наше чудо" называют его родители, улыбаясь всем его шалостям.
Дарящие надежду людям
Всего в 2022 году благодаря программе "Аңсаған сәби" в ВКО родился 212 долгожданный ребенок.
"В тот год на регион было выделено 488 квот, часть из них ушла на область Абай. На тот период было зафиксировано 792 бесплодных пары. По квоте произвели 293 процедуры ЭКО, приняты 141 роды. В 2023 году в ВКО насчитали 777 бесплодных пар. Шанс получить ЭКО в рамках программы "Аңсаған сәби" есть у 239 из них. Именно столько квот выделили на Восточный Казахстан в этом году", - рассказали в Управлении здравоохранения ВКО.
В ведомстве отметили, что попасть в программу совсем не сложно.
"Пациент сам выбирает себе медорганизацию, которая занимается оказанием вспомогательных репродуктивных технологий в рамках ОСМС. После этого нужно обратиться к своему участковому врачу и получить заключение комиссии высокотехнологичных медицинских услуг", - рассказала координатор по планированию семьи и репродуктивному здоровью по ВКО Надира Слямханова.
Затем врач вносит пациентку в электронный регистр диспансерных больных, страдающих бесплодием. После того, как будут проведены необходимые обследования, выяснены причины бесплодия, в течение 12 месяцев на основании заключения профильного специалиста врач направляет документы пациента в комиссию по высокотехнологичным медицинским услугам. Здесь решат, когда и как будут проведены вспомогательные репродуктивные технологии за счёт ОСМС. В портале Бюро госпитализации прикрепляется полный пакет документов, сразу сообщается дата и время получения услуг.
Кстати, в этом году подобные услуги в рамках ОСМС оказывают не менее 19 медорганизаций по всему Казахстану. Находятся они в семи регионах страны. Это города Астана, Алматы, Шымкент, а также Карагандинская, Актюбинская, Атырауская и Жамбыльская области.
Очень важно, отмечают специалисты, что будущие мамы всегда находятся в группе риска, а значит, под постоянным наблюдением врачей.
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