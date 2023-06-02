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2000 казахстанских женщин смогут бесплатно обучиться IT-профессиям
2000 нетрудоустроенных женщин старше 18 лет смогут подать заявку на участие в программе IT-Aiel и обучиться курсам No Code School, Freelance School, а также базовой компьютерной грамотности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana Hub.
Приступить к освоению нового дела участницы смогут 1 августа в онлайн-формате на казахском и русском языках. Программа включает вебинары, воркшопы, прямые эфиры, Q&A-сессии.
По данным министерства труда и соцзащиты населения РК, в стране 967 тысяч женщин трудоспособного возраста, 34% из которых не работают. Высшее образование имеют 41,4% женщин трудоспособного возраста.
Исследование, проведенное Coursera в партнёрстве с IFC и Европейской комиссией, показало, что 45% всех женщин, а также 60% женщин, ухаживающих за детьми, сказали, что им пришлось бы отложить или прекратить учёбу, если бы было невозможно онлайн-обучение.
"Именно поэтому программа IT-Aiel имеет огромную ценность и значимость для нетрудоустроенных женщин", — отметили в Astana Hub.
Чтобы принять участие в проекте, необходимо подать заявку по ссылке. Приём заявок продлится до 15 июля, дополнительную информацию можно получить в службе поддержки Astana Hub по номеру телефона 2222.
По итогам обучения все выпускницы получат электронный подтверждающий сертификат. Сто лучших участников программы будут приглашены на торжественную церемонию вручения сертификатов по окончанию курса.
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