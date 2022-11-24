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  • 200 тысяч тенге для легализации иномарки - Парламент принял поправки
almaty.tv Сегодня, 13:13
210
Сегодня, 13:13
210
Фото: almaty.tv

200 тысяч тенге для легализации иномарки - Парламент принял поправки

В Казахстане утвердили единый сбор в 200 тысяч тенге для легализации иностранных автомобилей, передает BaigeNews.kz. Парламент Казахстана принял поправки в Налоговый кодекс.

"Сенат одобрил закон, устанавливающий размер сбора за легализацию иностранных автомобилей, стоимость которой теперь будет 200 тысяч тенге. При этом машина должна быть ввезена в Казахстан до 1 сентября 2022 года. Это позволит поставить на учет около 300 тысяч автомобилей", - сообщил депутат Сената Гумар Дюсембаев.

Поправки в Налоговый кодекс направлены на подпись президенту. Ранее за то, чтобы легализовать иностранное авто, казахстанцы должны были выплачивать миллионные суммы.

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#регистрация авто #Налоговый кодекс
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:13
210
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