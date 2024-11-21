200 Telegram-каналов заблокировали прокуроры в Улытауской области
Меры приняты через информационную систему "Кибернадзор".
Сегодня, 12:59
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:59Сегодня, 12:59
33Фото: прокуратура Улытауской области
Прокуратура города Жезказгана в рамках исполнения поручения генерального прокурора Республики Казахстан в ходе мониторинга соцсетей выявила 200 Telegram-каналов. Они были созданы с целью пропаганды, рекламы и продажи наркотических средств и психотропных веществ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
"Принятыми мерами посредством информационной системы "Кибернадзор" указанные наркосайты заблокированы, работа в данном направлении ведется на постоянной основе", ― говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что две крупные транснациональные наркогруппировки "накрыли" в Казахстане.
Самое читаемое
- Фейки из соцсетей, ИИ и сокращение штата: главные вызовы для СМИ обсудили на Media Құрылтае
- Служебное авто в нерабочее время: статистика нарушений среди костанайских чиновников
- К газу в Кызылординской области подключат ещё четыре села
- Ночной забег проведут в Астане
- Семья погибшего в ДТП с автобусом простила подсудимую