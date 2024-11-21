  • 21 Ноября, 13:10
  • BAIGENEWS

200 Telegram-каналов заблокировали прокуроры в Улытауской области

Меры приняты через информационную систему "Кибернадзор".

Сегодня, 12:59
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прокуратура Улытауской области Сегодня, 12:59
Сегодня, 12:59
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Фото: прокуратура Улытауской области

Прокуратура города Жезказгана в рамках исполнения поручения генерального прокурора Республики Казахстан в ходе мониторинга соцсетей выявила 200 Telegram-каналов. Они были созданы с целью пропаганды, рекламы и продажи наркотических средств и психотропных веществ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

"Принятыми мерами посредством информационной системы "Кибернадзор" указанные наркосайты заблокированы, работа в данном направлении ведется на постоянной основе", ― говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что две крупные транснациональные наркогруппировки "накрыли" в Казахстане.

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