200 сотрудников с именем Абай служат в полиции Казахстана

В этом году исполняется 179 лет со дня рождения великого казахского мыслителя, поэта, философа Абая Кунанбаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Вот уже четвертый год в стране 10 августа отмечается День Абая. В честь знаменательной даты по Казахстану проходят различные мероприятия. Стражи порядка тоже не остались в стороне. И, несмотря на плотный рабочий график, находясь при исполнении служебных обязанностей, отдали дань памяти великому предку казахов.

В нашей стране служат 200 полицейских с именем Абай. Среди них есть и полные тезки известного писателя. К примеру, в ДП Карагандинской области служит Абай Кунанбаевич Жаналин.

Он является начальником штаба полка патрульной полиции управления полиции Караганды, имеет 22-летний стаж в органах внутренних дел. Имя писателя дал ему дядя, с намерениями, чтобы он стал таким же успешным и образованным, как великий казахский просветитель Абай.

"Для меня честь носить имя великого поэта и мыслителя. Каждый раз, когда произношу свое имя, все удивляются. С детства мне говорили, что я должен гордиться именем. Конечно же, чувствую большую ответственность, стараюсь соответствовать своему имени и с достоинством его нести. Абая Кунанбаева можно читать в любом возрасте, он универсален и его произведения полезны всем", – говорит полицейский.

Абай Кунанбаевич вместе с женой воспитывают троих детей. Одну из дочерей дедушка Кунанбай назвал – Зере. Так семья пополнилась еще одним известным именем. В каждой области есть свой полицейский Абай.

К слову, в Павлодарской области служат восемь офицеров с именем великого поэта. На родине поэта больше всего его соименников. Например, сотрудник полиции Абай Сагиулы родился в селе Такыр Курчумского района.

Абай родился в многодетной семье. Сегодня работает в изоляторе временного содержания Уланского районного отдела полиции Восточно-Казахстанской области. По его словам, обеспечение безопасности населения, дисциплинированность, готовность к учебным ситуациям требуют ответственности и профессионализма.

"Я младший в семье, поэтому имя дала мне мама. К сожалению, мамы сейчас нет с нами. Она дала мне имя великого казахского поэта Абая Кунанбаева с намерением быть известным человеком, образованным, сознательным гражданином. Я с честью ношу его и горжусь", – сказал он.

Все 200 полицейских, гордо носящих имя великого Абая, имеют много целей. Каждый считает своим главным долгом – добросовестно служить на благо страны.