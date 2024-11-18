200 сайтов с рекламой наркотиков заблокировали в Астане

За 10 месяцев 2024 года в столице зарегистрировано свыше 300 наркопреступлений, в том числе порядка 250 фактов сбыта, передаёт BaigeNews.kz. Из незаконного оборота изъято более 300 килограммов различных наркотических средств. Об этом на брифинге в РСК рассказал и.о.начальника управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Астаны Еркеш Калыков, передает официальный сайт городского акимата.

По его словам, для снижения вовлечения в наркосреду правоохранительные органы проводят мониторинг Интернет-пространства. За почти год порядка 200 сайтов направлены на блокировку.

"Проводится работа по удалению граффити-рисунков, рекламирующих наркотики. В настоящее время функционирует мобильное приложение "Smart Astana" под названием "Нет наркотикам!". По фактам пропаганды наркотиков возбуждено 21 уголовное дело, 5 человек водворены в ИВС", - рассказал Еркеш Калыков.

Отметим, что по поручению главы государства разработан и принят Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы. В этой связи реализуется Программа "Астана - город без наркотиков на 2024-2025 годы", в которую максимально вовлечены государственные органы и общественность, разработан целый комплекс антинаркотических мероприятий.