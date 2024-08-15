200 пенсионеров Астаны приняли участие в Веселых стартах

Центр активного долголетия столицы отметил предстоящий День спорта интересными эстафетами для пенсионеров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Астаны.

По информации организаторов, спортивное мероприятие "Веселые старты", прошедшее в парке "Жетысу", было направлено на укрепление здоровья пожилых людей и популяризацию активного образа жизни.

В Веселых стартах приняли участие 200 пенсионеров столицы, которые соревновались в командных и индивидуальных эстафетах и демонстрировали свои физические возможности.