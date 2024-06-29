200 новых автомобилей получили полицейские Карагандинской области

На новых машинах будут ездить сотрудники полиции Карагандинской области. Автопарк правоохранителей пополнили 200 спецмашин отечественного производства, приобретенные на средства областного бюджета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Основная часть предназначена для патрульной полиции. Новые внедорожники получили и подразделения, которые дежурят на трассах. Глава региона Ермаганбет Булекпаев осмотрел новую технику.

"Мы готовы сделать все возможное, чтобы ваша служба была оперативной и комфортной. Поэтому укрепление материально-технической базы играет ключевую роль в эффективной работе правоохранительных органов. В этом году на нужды правоохранительных органов из областного бюджета выделено 22,8 млрд тенге, из которых свыше миллиарда направлено на улучшение материально-технической базы", — сказал аким области.

Он подчеркнул: для обеспечения общественного порядка продолжится поддержка правоохранительных органов.

"Обновление материально-технической базы напрямую сказывается на улучшении оперативной обстановки в области. Ситуация в регионе стабильная, ведется большая работа по предупреждению преступности. И далее будем прилагать все усилия для охраны общественного порядка, спокойствия жителей", — поблагодарил за поддержку начальник департамента полиции Карагандинской области Негмет Исмагулов.

По словам заместителя начальника департамента полиции Нуриддина Дауылбаева, автопарк обновляется ежегодно и потребность в служебном транспорте теперь обеспечена на 85%. Он сообщил, что 100 спецмашин переданы патрульной полиции, которая несет службу в городе и на трассах.

В том числе это облегчит зимой спасение людей, застрявших в непогоду в снежных заторах. Новые микроавтобусы получили дежурные части для выездов следственно-оперативных групп. Это повысит их мобильность. Машины соответствуют современным стандартам, укомплектованы приборами связи и видео и другим необходимым оборудованием. Сотрудников полиции наградили за добросовестную службу. Почетные грамоты акима области получили участковые из городов и районов.