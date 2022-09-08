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  • 200 МРП штрафа за незаконные игровые заведения получил кызылординец
pixabay.com Сегодня, 11:44
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Фото: pixabay.com

200 МРП штрафа за незаконные игровые заведения получил кызылординец

Вынесен приговор по факту незаконного игорного бизнеса, выявленного и расследованного департаментом АФМ по Кызылординской области, сообщает BaigeNews.kz.

33-летний житель Кызылорды арендовал две квартиры, где открыл игровые заведения. Там найдены и изъяты 20 компьютеров, четыре аппарата "ZOOM", модем и денежные средства, которые обращены в доход государства.

Заключением компьютерно-технической экспертизы, а также показаниями свидетелей вина подсудимого полностью доказана.

Кызылординский городской суд назначил организатору игорного бизнеса наказание в виде штрафа в размере 200 МРП.

Видео: АФМ
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Сегодня, 11:44
100
Журналист

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