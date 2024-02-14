200 млрд тенге выделят в Казахстане на улучшение состояния окружающей среды
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АО "Жасыл даму" направит 200 млрд. тенге на улучшение состояния окружающей среды, в 2024-2026 гг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство экологии природных ресурсов РК.
"АО "Жасыл даму" через АО "Фонд развития промышленности" направит 200 млрд тенге на проекты по внедрению в Республике Казахстан технологий сбора, транспортировки и переработки отходов, строительству заводов по переработке отходов, совершенствованию материально-технической базы организаций, осуществляющих управление отходами направленные на улучшение состояния окружающей среды.
Финансирование является возвратным со ставкой вознаграждения не более 3 % годовых и на срок от 3 до 15 лет включительно", - сообщили в ведомстве.
АО "Жасыл даму" сможет направлять деньги, поступившие на его банковский счет от производителей и импортеров в соответствии с требованиями экологического Кодекса РК в виде утилизационного платежа.
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