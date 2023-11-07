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200 млн тенге растратили сотрудники одного из филиалов АО "Казпочта"

Сегодня, 13:45
АВТОР
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kazpost.kz Сегодня, 13:45
Сегодня, 13:45
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Фото: kazpost.kz

АО "Казпочта" провела внутреннее расследование и нашла финансовые нарушения на одном из региональных филиалов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на PR служба АО "Казпочта".

Сообщается, что сотрудники одного из региональных филиалов АО "Казпочта" с 2019 по 2023 годы растратили более 200 миллионов тенге.

Материалы внутреннего расследования переданы в Департамент экономических расследований, начато досудебное расследование по 189 статье Уголовного кодекса по факту присвоения или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере.

Отмечается, что санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества.

 

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