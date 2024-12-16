В Туркестанской области из-за резкого похолодания и сильного снегопада возникли сложности с движением транспорта на трассах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Сотрудники полиции работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить происшествия и оказать помощь тем, кто застрял на дороге. За последние 12 часов они помогли более 200 грузовым автомобилям и обеспечили безопасное передвижение на дороге, сообщили в МВД.

В регионе на участке автодороги "Алматы-Ташкент-Термез" от границы Жамбылской области до села Турара Рыскулова введено ограничение для грузового транспорта.

Из-за метели до утра 16 декабря в нескольких регионах Казахстана закрыли республиканские трассы.