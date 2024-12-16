200 грузовиков оказались в снежном коллапсе в Туркестанской области
Сегодня, 02:05
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 02:05Сегодня, 02:05
77Фото: МВД РК
В Туркестанской области из-за резкого похолодания и сильного снегопада возникли сложности с движением транспорта на трассах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
Сотрудники полиции работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить происшествия и оказать помощь тем, кто застрял на дороге. За последние 12 часов они помогли более 200 грузовым автомобилям и обеспечили безопасное передвижение на дороге, сообщили в МВД.
В регионе на участке автодороги "Алматы-Ташкент-Термез" от границы Жамбылской области до села Турара Рыскулова введено ограничение для грузового транспорта.
Из-за метели до утра 16 декабря в нескольких регионах Казахстана закрыли республиканские трассы.
Видео: МВД РК
Самое читаемое
- Метель, гололёд и сильный ветер: штормовое предупреждение объявлено по Казахстану
- Новый тариф на посещение ввели в Бурабае: зачем это нужно
- На что планируют потратить деньги от платной парковки на Поляне Аблайхана в Бурабае
- Начальник отдела полиции спас женщину в области Абай
- Землетрясение произошло близ Алматы