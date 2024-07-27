200 детей пришлось эвакуировать спасателям из-за пожара в промзоне Шымкента

В МЧС РК рассказали, что к этому часу происходит на месте крупного пожара в индустриальной зоне Шымкента, передаёт BaigeNews.kz.

В эти минуты спасатели совместно с местными исполнительными органами выполняют отсыпку инертными материалами и дегазацию .

"Тушение осложняется химической реакцией окисления серы. Предварительная площадь пожара составляет 1200 квадратных метров. К этому часу эвакуировано 364 человек, из них 200 детей. Организовано горячее питание. 258 человек, в том числе 141 ребёнок разъехались по родственникам. На месте происшествие организован оперативный штаб", — говорится в сообщении МЧС.

Пожар тушат около 120 человек личного состава и более 40 единиц техники и пожарный поезд КТЖ.

Напомним, 27 июля в 11:35 в пожарные подразделения ДЧС Шымкента поступило сообщение о том, что в индустриальной зоне "Ордабасы" в горит сера.