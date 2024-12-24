200 детей приняли участие в Президентской ёлке в области Жетісу
Малышам вручили ценные подарки.
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В Талдыкоргане состоялась Президентская ёлка "Добро пожаловать, Новый год!", в ходе которой аким области Жетісу Бейбит Исабаев поздравил 200 детей из разных уголков региона, передаёт BaigeNews.kz.
На праздничное мероприятие, состоявшееся во Дворца спорта "Жастар", были приглашены дети из неполных, многодетных и малообеспеченных семей, дети-сироты, дети с особенными потребностями, а также те, кто достиг успехов в учёбе, спорте, творчестве и других сферах.
Праздник начался с танцевального флешмоба детских художественных коллективов, а затем на большом экране было показано поздравительное письмо президента страны.
"Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравляет вас и выражает наилучшие пожелания. Вы – будущее нашей страны и на вас возлагаются большие надежды. Я знаю, что вы все хорошо потрудились в этом году, ведь на эту ёлку приглашаются лучшие ученики, самые активные и талантливые дети. Все вы в течение года получали хорошие оценки, побеждали в конкурсах и соревнованиях. Знания – первая ступень к успеху, и в нашей стране созданы все условия для получения качественного образования. От всей души поздравляю вас с наступающим новым годом. Желаю вам крепкого здоровья, успехов в учёбе и пусть исполняются ваши мечты!" – сказал Исабаев.
В ходе театрализованного представления глава региона вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой зажёг для ребят новогоднюю ёлку, принял участие в праздничном хороводе и вручил всем детям новогодние подарки от имени президента страны. Каждому вручили поздравительные открытки, планшеты, рюкзаки и новогодние кульки.
Особенную атмосферу празднику придали выступления аниматоров, клоунов, героев известных сказок и мультипликационных фильмов. Также были организованы различные забавные конкурсы, а в завершение праздничного мероприятия для детей приготовили различные угощения и сладости.
Ребята, пришедшие на праздник, поделились своим настроением.
"Учусь я на пятёрки. У нас большая семья, дома 8 девочек, живем дружно. Сегодняшняя Президентская ёлка проходит очень весело. Поздравляю всех друзей с Новым годом", - рассказала ученица школы села Баскунши Панфиловского района Айша Алжанбек.
"Праздник мне очень понравился. Я перед всеми выступила с поздравлениями. Нам подарили планшет на Новый год. Сегодняшний праздник подарил нам хорошее настроение", - сказала воспитанница детского дома "Айналайын" Людмила Ким.
"Я победитель олимпиад "Алтын сақа", "Ақбота", "Кенгуру". С удовольствием приехал на сегодняшний праздник. Вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой, различными сказочными героями мы пели, танцевали, играли в игры, отмечали встречу Нового года в приподнятом настроении", - сказал ученик 4 класса школы-гимназии № 16 города Талдыкорган Сакен Абильмансур.
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