В Талдыкоргане состоялась Президентская ёлка "Добро пожаловать, Новый год!", в ходе которой аким области Жетісу Бейбит Исабаев поздравил 200 детей из разных уголков региона, передаёт BaigeNews.kz.

На праздничное мероприятие, состоявшееся во Дворца спорта "Жастар", были приглашены дети из неполных, многодетных и малообеспеченных семей, дети-сироты, дети с особенными потребностями, а также те, кто достиг успехов в учёбе, спорте, творчестве и других сферах.

Праздник начался с танцевального флешмоба детских художественных коллективов, а затем на большом экране было показано поздравительное письмо президента страны.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравляет вас и выражает наилучшие пожелания. Вы – будущее нашей страны и на вас возлагаются большие надежды. Я знаю, что вы все хорошо потрудились в этом году, ведь на эту ёлку приглашаются лучшие ученики, самые активные и талантливые дети. Все вы в течение года получали хорошие оценки, побеждали в конкурсах и соревнованиях. Знания – первая ступень к успеху, и в нашей стране созданы все условия для получения качественного образования. От всей души поздравляю вас с наступающим новым годом. Желаю вам крепкого здоровья, успехов в учёбе и пусть исполняются ваши мечты!" – сказал Исабаев.

В ходе театрализованного представления глава региона вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой зажёг для ребят новогоднюю ёлку, принял участие в праздничном хороводе и вручил всем детям новогодние подарки от имени президента страны. Каждому вручили поздравительные открытки, планшеты, рюкзаки и новогодние кульки.

Особенную атмосферу празднику придали выступления аниматоров, клоунов, героев известных сказок и мультипликационных фильмов. Также были организованы различные забавные конкурсы, а в завершение праздничного мероприятия для детей приготовили различные угощения и сладости.

Ребята, пришедшие на праздник, поделились своим настроением.