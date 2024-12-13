20 уголовных дел завели на алиментщиков в Актюбинской области
Некоторые из них, имея денежные средства, тратили их в букмекерских конторах.
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Прокуратура Актюбинской области провела проверку деятельности Региональной палаты частных судебных исполнителей, передаёт BaigeNews.kz.
"Выявлены многочисленные нарушения при исполнении судебных актов о взыскании алиментов, выразившиеся в бездействии судебных исполнителей по вопросам трудоустройства должников, ареста имущества, не удержания средств с заработной платы при наличии постоянной работы, сокрытия доходов должниками, приобретения туристических путёвок и участия в азартных играх.
Кроме того, должники не привлекались к административной и уголовной ответственности. Так, должник, предоставив фиктивную справку о доходах, выплачивал минимальную сумму алиментов, в то время как его реальные доходы были значительно выше", - рассказали в прокуратуре.
Другой пример: должник, имея финансовую возможность для приобретения дорогостоящей туристической путевки (выезжал за границу на отдых), не оплачивал алименты.
10 должников, имея денежные средства, тратили их в букмекерских конторах.
"По итогам проверки начаты 20 досудебных расследований по статье 139 УК, в отношении пятерых должников состоялись судебные акты", - отметили в прокуратуре Актюбинской области.
Напомним, алиментщик с долгом в 44 млн тенге выехал за границу и сменил гражданство.