Прокуратура Актюбинской области провела проверку деятельности Региональной палаты частных судебных исполнителей, передаёт BaigeNews.kz.

"Выявлены многочисленные нарушения при исполнении судебных актов о взыскании алиментов, выразившиеся в бездействии судебных исполнителей по вопросам трудоустройства должников, ареста имущества, не удержания средств с заработной платы при наличии постоянной работы, сокрытия доходов должниками, приобретения туристических путёвок и участия в азартных играх.

Кроме того, должники не привлекались к административной и уголовной ответственности. Так, должник, предоставив фиктивную справку о доходах, выплачивал минимальную сумму алиментов, в то время как его реальные доходы были значительно выше", - рассказали в прокуратуре.