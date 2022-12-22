20 тысяч камер установили в зданиях полиции и колониях в Казахстане

В Казахстане проводится работа по превенции пыток и других недозволенных методов следствия. В рамках поручения президента установлено порядка 20 тысяч видеокамер в зданиях правоохранительных органов и 25 колониях, передаёт BaigeNews.kz.

Полный охват камерами исправительных колоний планируют завершить до конца 2023 года.

"Прокурорам предоставлен доступ к онлайн просмотру видеозаписей в 14 учреждениях (Астана, Алматы, Акмолинская, Павлодарская области, ВКО, ЗКО, СКО). С учётом технических возможностей охват колоний нашим надзором будем расширять", - сообщили на брифинге в Генпрокуратуре.

Подготовлена правовая и кадровая база для расследования прокурорами всех пыток со следующего года.