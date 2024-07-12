20 тыс километров дорог обеспечат мобильным интернетом – МЦРИАП

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности планирует установить 243 антенно-мачтовых сооружения для создания инфраструктуры связи на дорогах. В результате 20 тысяч километров трасс будут обеспечены мобильным интернетом, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

МЦРИАП приступило к реализации мероприятий по обеспечению мобильным интернетом автодорог. Для этих целей из республиканского бюджета выделено порядка 61 миллиарда тенге. В рамках мероприятий будут построены антенно-мачтовые сооружения вдоль республиканских трасс.

"Мы совместно с мобильными операторами провели расчёты. Всего требуется 243 АМС вдоль республиканских дорог. Это сооружения, на которых устанавливаются базовые станции сотовых операторов. Высота АМС от 20 до 60 метров в зависимости от рельефа. Всего охват в результате строительства АМС составит 20 тысяч километров вдоль автодорог. Мы планируем, что в следующем году акиматы построят эти АМС, после этого телекомоператоры уже готовы установить свое оборудование на них", - сказал председатель Комитета телекоммуникаций МЦРИАП Ержан Мейрамов.

На сегодня получена положительная экспертиза по 17 АМС, а по 180 – проектно-сметная документация находится на разработке.

В ведомстве обещают, что все работы по строительству будут завершены в течение трёх лет.