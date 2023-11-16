20 - миллионная казахстанка родилась в Бурабае

Одна из пяти 20-миллионных казахстанцев родилась в Бурабайском районе Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.

20 - ти миллионным жителем Казахстана стала малышка, рожденная в семье учителя Динары и энергетика Айдара Исеновых в отделении "Мать и дитя" ТОО "Авиценна - Бурабай".

По словам врачей, беременность у женщины протекала нормально.

В настоящее время состояние обеих медики оценивают как удовлетворительное.