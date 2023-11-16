20 - миллионная казахстанка родилась в Бурабае
Сегодня, 14:22
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Сегодня, 14:22Сегодня, 14:22
99Фото: акимат Акмолинской области
Одна из пяти 20-миллионных казахстанцев родилась в Бурабайском районе Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.
20 - ти миллионным жителем Казахстана стала малышка, рожденная в семье учителя Динары и энергетика Айдара Исеновых в отделении "Мать и дитя" ТОО "Авиценна - Бурабай".
По словам врачей, беременность у женщины протекала нормально.
В настоящее время состояние обеих медики оценивают как удовлетворительное.
"Для нашей семьи это неожиданный и очень радостный день! Это наш второй ребенок! Хочу пожелать всем мирного неба! Мы со своей стороны будем способствовать чтобы наши дети росли в счастливой семье и в мирном государстве", - поделился радостью глава семьи Айдар Исенов.
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