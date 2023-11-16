  • 16 Ноября, 14:47
  • BAIGENEWS

20 - миллионная казахстанка родилась в Бурабае

Сегодня, 14:22
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
акимат Акмолинской области Сегодня, 14:22
Сегодня, 14:22
99
Фото: акимат Акмолинской области

Одна из пяти 20-миллионных казахстанцев родилась в Бурабайском районе Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.

20 - ти миллионным жителем Казахстана  стала малышка, рожденная в семье учителя Динары и энергетика Айдара Исеновых в отделении "Мать и дитя" ТОО "Авиценна - Бурабай".

По словам врачей, беременность у женщины протекала нормально.

В настоящее время состояние обеих медики оценивают как удовлетворительное.

"Для нашей семьи это неожиданный и очень радостный день! Это наш второй ребенок! Хочу пожелать всем мирного неба! Мы со своей стороны будем способствовать чтобы наши дети росли в счастливой семье и в мирном государстве", - поделился радостью глава семьи Айдар Исенов.

Самое читаемое

Наверх