20 пассажиров пострадали при столкновении поездов в Египте

Два пассажирских поезда столкнулись в Египте. С места аварии в больницу привезли 20 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения и народонаселения.

Авария произошла утром в 250 километрах от Каира. К месту ЧП прибыли 23 машины скорой помощи.

В министерстве сообщили, что травмы у пострадавших варьируются от синяков до ушибов и ран.

В результате аварии несколько вагонов упали в канал рядом с железной дорогой.