20 пассажиров пострадали при столкновении поездов в Египте
Сегодня, 14:56
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Сегодня, 14:56Сегодня, 14:56
96Фото: agenzianova.com
Два пассажирских поезда столкнулись в Египте. С места аварии в больницу привезли 20 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения и народонаселения.
Авария произошла утром в 250 километрах от Каира. К месту ЧП прибыли 23 машины скорой помощи.
В министерстве сообщили, что травмы у пострадавших варьируются от синяков до ушибов и ран.
В результате аварии несколько вагонов упали в канал рядом с железной дорогой.
"19 пострадавших в аварии с поездом выписаны из больницы. На месте аварии продолжают работу спасательные бригады", - уточнили в ведомстве.
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