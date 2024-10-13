  • 13 Октября, 15:39
  • BAIGENEWS

20 пассажиров пострадали при столкновении поездов в Египте

Сегодня, 14:56
АВТОР
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agenzianova.com Сегодня, 14:56
Сегодня, 14:56
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Фото: agenzianova.com

Два пассажирских поезда столкнулись в Египте. С места аварии в больницу привезли 20 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения и народонаселения.

Авария произошла утром в 250 километрах от Каира. К месту ЧП прибыли 23 машины скорой помощи.

В министерстве сообщили, что травмы у пострадавших варьируются от синяков до ушибов и ран. 

В результате аварии несколько вагонов упали в канал рядом с железной дорогой.

"19 пострадавших в аварии с поездом выписаны из больницы. На месте аварии продолжают работу спасательные бригады", - уточнили в ведомстве.
 
 

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