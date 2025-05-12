Министерство внутренних дел Казахстана продолжает реализацию принципа "Закон и Порядок", активно борясь с незаконным оборотом наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. За первые четыре месяца текущего года в стране было выявлено почти 3 тысячи наркоправонарушений, в том числе 828 фактов сбыта наркотических веществ. Общий объём изъятых наркотиков составил свыше 3,5 тонн, среди которых были синтетические вещества, марихуана и гашиш. Также было выявлено и ликвидировано 83 нарколаборатории, изъято почти 6 тонн химических прекурсоров.

В результате оперативных мероприятий удалось ликвидировать 20 организованных преступных групп, заблокировать более 11 тысяч сайтов с противоправным контентом, а также 12 тысяч банковских карт и счетов, на которых находилось свыше одного миллиарда тенге. Всего были задержаны 1783 человека, из которых 669 арестованы.

И.о. председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан сообщил, что в апреле проведён ряд успешных операций. В городе Косшы задержан уроженец Акмолинской области, у которого при обыске автомобиля было изъято 6,5 килограмма синтетических наркотиков a-PVP. Позднее были задержаны его сообщники из Северо-Казахстанской области - у них обнаружен ещё один килограмм запрещённого вещества. В Астане задержан житель Актобе, у которого изъято 2,5 килограмма синтетических наркотиков. Все подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. По словам Данияра Мейрхана, работа по борьбе с наркопреступностью будет продолжена.

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