В Казахстане до конца 2025 года в эксплуатацию будет введено 20 новых пожарных депо, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Только с начала этого года в Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Алматинской, Жамбылской и Северо-Казахстанской областях были открыты универсальные спасательные подразделения. Современные многофункциональные объекты объединяют в себе все необходимые условия для эффективной работы пожарных и спасательных подразделений. Эти меры направлены на повышение уровня пожарной безопасности и оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации", – отметили в МЧС.

В настоящее время на территории страны функционируют 436 пожарных депо, находящихся в ведении МЧС. Для полного покрытия территорий дополнительно требуется ещё 119 депо.

В прошлом году по республике созданы 10 пожарных подразделений в городах Астана, Алматы, Шымкент и Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Туркестанской и Актюбинской областях.

Отмечается, что пожарное депо в Астане – первый объект, построенный с применением быстровозводимых модульных технологий. За счёт них сокращены сроки возведения, также обеспечен современный уровень оснащённости и комфорта для личного состава. В депо предусмотрены рабочие кабинеты, диспетчерская, учебный класс, комната отдыха и кухня. Подобные современные депо планируется возводить и в других городах.

Сообщалось, что в селе Майтобе Таласского района Жамбылской области открылось универсальное пожарное депо.