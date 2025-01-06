20 млн тенге похитили при покупке жилья для кандасов в Казахстане
Материалы направлены в органы экономических расследований Акмолинской области.
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Прокуратура Целиноградского района Акмолинской области проверила деятельность Карьерного центра и выявила нарушения законодательства при организации добровольного переселения граждан, передаёт BaigeNews.kz.
Установлено, что кандасами получена материальная помощь для приобретения жилья в регионе постоянного проживания с нарушением законодательства. Также имели место факты хищения материальной помощи. Общая сумма ущерба составила 20 миллионов тенге.
Прокуратурой района зарегистрированы досудебные расследования по факту мошенничества в крупном размере (пункт 1) части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РК) в отношении кандасов. Материалы направлены в органы экономических расследований Акмолинской области для дальнейшего разбирательства.
Кроме того, на основании акта надзора, внесённого прокуратурой района, Центром трудовой мобильности по Акмолинской области поданы исковые заявления в суд о возврате незаконно полученных от государства средств.
Ответственные лица, допустившие данные нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.
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