Миллионы гектаров пастбищный угодий вернут государству

Ужесточить критерий определяющий неиспользование пастбищ предложили в Мажилисе, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Сделать это должны увеличив количество сельхозживотных, необходимых для выпаса с 20% до 50% от нормы. Таким образом, по расчетам министерства сельского хозяйства потенциально возврату подлежат около 20 миллионов гектаров пастбищных угодий.

На заседании во втором чтении приняли инициированный депутатами закон о внесении изменений и дополнений по вопросам использования пастбищ.

"Законопроектом предусмотрено установление запрета на перевод общественных пастбищ в другие виды сельхозугодий. Есть обязанность лесных учреждений ежегодно информировать местные исполнительные органы о пастбищных угодьях в лесном фонде, а также, предоставлять участки, в первую очередь местному населению", - рассказал депутат Нуржан Ашимбетов.

Теперь норма по предоставлению пастбищ без конкурсов исключается. По данным Комитета по управлению земельными ресурсами, сегодня таким образом выдали более двух миллионов гектаров. А для усиления статуса земель вокруг населённых пунктов, предназначенных для выпаса скота, вводится отдельное понятие – общественные пастбища.