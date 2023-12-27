Миллионы гектаров пастбищный угодий вернут государству
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Ужесточить критерий определяющий неиспользование пастбищ предложили в Мажилисе, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Сделать это должны увеличив количество сельхозживотных, необходимых для выпаса с 20% до 50% от нормы. Таким образом, по расчетам министерства сельского хозяйства потенциально возврату подлежат около 20 миллионов гектаров пастбищных угодий.
На заседании во втором чтении приняли инициированный депутатами закон о внесении изменений и дополнений по вопросам использования пастбищ.
"Законопроектом предусмотрено установление запрета на перевод общественных пастбищ в другие виды сельхозугодий. Есть обязанность лесных учреждений ежегодно информировать местные исполнительные органы о пастбищных угодьях в лесном фонде, а также, предоставлять участки, в первую очередь местному населению", - рассказал депутат Нуржан Ашимбетов.
Теперь норма по предоставлению пастбищ без конкурсов исключается. По данным Комитета по управлению земельными ресурсами, сегодня таким образом выдали более двух миллионов гектаров. А для усиления статуса земель вокруг населённых пунктов, предназначенных для выпаса скота, вводится отдельное понятие – общественные пастбища.
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