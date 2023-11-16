20-миллионного жителя Казахстана, родившегося в Талдыкоргане, назвали Айсултан

Один из 20-миллионных жителей Казахстана родился в Талдыкоргане. Мальчика назвали Айсултан, он стал четвёртым ребенком в семье. Родителей малыша поздравил глава области Жетысу Бейбит Исабаев, посетив городской перинатальный центр, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

"Поздравляю вас с рождением малыша. Пусть он станет гордостью не только вашей семьи, но и всей страны, будучи свидетелем дальнейшего успешного развития современного и будущего Казахстана. Позвольте вручить подарки от имени президента страны. Желаю крепкого здоровья малышу и его родителям", - сказал Бейбит Исабаев, вручив свидетельство о рождении особого образца и беби-бокс от имени главы государства, цветы и коляску.

Директор областного филиала АО "Отбасы банк" Жасулан Курмангалиев вручил семье сертификат на сумму два миллиона тенге.

По словам матери малыша Дианы Азимбаевой, она даже и не представляла, что имя её сына с самого его рождения войдёт в историю страны.

"Это большая радость и большая ответственность. Мы с супругом приложим все силы, чтобы воспитать его достойным гражданином", - отметила она.

Отец мальчика Мухтар Азимбаев работает в военной части №217516, он руководитель полётов ближней зоны, майор.

"Я родом из Шымкента. В Талдыкорган приехал по долгу службы, работаю здесь уже 10 лет. За это время область Жетысу стала для меня родной. Здесь я завел свою семью, здесь родились мои дети. Теперь я стал многодетным отцом. Не зря говорят, что это благословенный край", - сказал Мухтар Азимбаев

Для Азимбаевых малыш Айсултан стал четвёртым ребенком. У них есть семилетняя дочь и двое сыновей, которым шесть и три года.

Новорождённый сын чувствует себя хорошо. Он родился весом три килограмма и ростом 50 сантиметров.

Напомним, согласно показателям базы данных населения, 20-миллионными жителями страны стали пять детей, родившиеся в 8:10 утра 14 ноября 2023 года. Юбилейные граждане появились на свет в областях Жетысу, Улытау, Атырауской, Акмолинской и Туркестанской областях. Среди них три мальчика и две девочки.

За 10 месяцев в области Жетысу на свет появились 10 527 малышей.