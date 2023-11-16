20 - миллионная казахстанку из Улытау назвали Томирис
Сегодня, 14:32
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Сегодня, 14:32Сегодня, 14:32
62Фото: акимат области Улытау
Одна из пяти 20-миллионных казахстанцев родилась в Жезказгане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.
Одна из пяти 20-миллионных граждан Казахстана родилась в Жезказгане. Девочку назвали Томирис.
Ребенок появился на свет 14 ноября в 08:10 утра.
Это первенец в семье пожарного Сунгата Сейтжана и Айгерим Молдашевой.
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