20 - миллионная казахстанку из Улытау назвали Томирис

Одна из пяти 20-миллионных казахстанцев родилась в Жезказгане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.

Одна из пяти 20-миллионных граждан Казахстана родилась в Жезказгане. Девочку назвали Томирис.

Ребенок появился на свет 14 ноября в 08:10 утра.

Это первенец в семье пожарного Сунгата Сейтжана и Айгерим Молдашевой.