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20 - миллионная казахстанку из Улытау назвали Томирис

Сегодня, 14:32
АВТОР
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акимат области Улытау Сегодня, 14:32
Сегодня, 14:32
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Фото: акимат области Улытау

Одна из пяти 20-миллионных казахстанцев родилась в Жезказгане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.

Одна из пяти 20-миллионных граждан Казахстана родилась в Жезказгане. Девочку назвали Томирис.

Ребенок появился на свет 14 ноября в 08:10 утра.

Это первенец в семье пожарного Сунгата Сейтжана и Айгерим Молдашевой.

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