20 миллиардов тенге выделит Правительство РК на завершение строительства ЛРТ

Фото: azh.kz

Сколько средств из резерва Правительства РК выделят на продолжение строительства ЛРТ в Нур-Султане, сообщил министр финансовРК Ерулан Жамаубаев, передаёт BaigeNews.kz.

"На продолжение стройки (ЛРТ) выделили 20 миллиардов тенге из резерва Правительства", - сказал Ерулан Жамаубаев в кулуарах совместного заседания палат Парламента.

Столице с миллионным населением жизненно необходим легкорельсовый транспорт, заявил ранее почётный архитектор Казахстана Сарсембек Жунусов. По его словам, нужно планировать возведение и других линий, помимо уже обещанных, так как столица постоянно растёт. Архитектор также прокомментировал дорожный ремонт в Нур-Султане. Он считает, что проспект Кабанбай батыра должен состоять из восьми полос для автотранспорта.

Планы по реконструкции и расширению улицы появились ещё в 2019 году. Однако в 2022 году выяснилось, что проектом так и не занялись, несмотря на утверждённый бюджет в размере 92 миллиарда тенге.