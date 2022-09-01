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  • 20 миллиардов тенге выделит Правительство РК на завершение строительства ЛРТ
azh.kz Сегодня, 11:12
126
Фото: azh.kz

20 миллиардов тенге выделит Правительство РК на завершение строительства ЛРТ

Сколько средств из резерва Правительства РК выделят на продолжение строительства ЛРТ в Нур-Султане, сообщил министр финансовРК Ерулан Жамаубаев, передаёт BaigeNews.kz.

"На продолжение стройки (ЛРТ) выделили 20 миллиардов тенге из резерва Правительства", - сказал Ерулан Жамаубаев в кулуарах совместного заседания палат Парламента.

Столице с миллионным населением жизненно необходим легкорельсовый транспорт, заявил ранее почётный архитектор Казахстана Сарсембек Жунусов. По его словам, нужно планировать возведение и других линий, помимо уже обещанных, так как столица постоянно растёт. Архитектор также прокомментировал дорожный ремонт в Нур-Султане. Он считает, что проспект Кабанбай батыра должен состоять из восьми полос для автотранспорта.

Планы по реконструкции и расширению улицы появились ещё в 2019 году. Однако в 2022 году выяснилось, что проектом так и не занялись, несмотря на утверждённый бюджет в размере 92 миллиарда тенге.

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#ЛРТ #Нур-Султан #общественный транспорт
Сегодня, 11:12
126
Жадра Жулмухаметова Журналист

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