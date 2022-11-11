20 миллиардов долларов инвестиций планирует привлечь Казахстан на развитие транспортно-логистической отрасли до 2025 года

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Касым-Жомарт Токаев принимает участие в саммите Организации тюркских государств в Самарканде. Во время своего выстeпления он заявил о необходимости модернизации развития транспортно-логистической отрасли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал на БОРТ №1.

"Наши государства связывают Запад и Восток, Север и Юг. Поэтому в нынешний переходный период очень важное значение приобретает повышение потенциала транспортно-транзитных коммуникаций и максимальное использование их возможностей. Ярким примером может служить Транскаспийский международный транспортный маршрут, пролегающий через территории трех братских государств – Казахстана, Азербайджана, Турции. Поэтому мы считаем приоритетным развитие транспортно-логистической отрасли. На ее развитие Казахстан только за последние 15 лет направил 35 миллиардов долларов. Наша страна заинтересована в диверсификации транспортных маршрутов и развитии логистики. На эти цели до 2025 года планируется привлечь еще 20 миллиардов долларов инвестиций", — сказал президент.

Токаев обратил внимание участников саммита на развитие внутренних транспортно-транзитных коридоров между тюркскими государствами и отметил их важное значение.

"Целесообразным видится дальнейшее расширение наших транзитных и экспортных возможностей. Прежде всего, необходима модернизация пограничных пунктов пропуска. Также следует принять необходимые меры для развития альтернативных маршрутов железнодорожного и автомобильного сообщения. Кроме того, крайне важно сформировать "цифровую транспортную систему", которая оптимизирует процедуру оформления грузов, обеспечит оперативный обмен транспортной документацией и предоставит дополнительные возможности для выхода на международный рынок", - заявил Глава государства.