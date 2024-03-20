20 марта казахстанцы отмечают День национальных видов спорта

Сегодня, 20 марта, отмечается День национальных видов спорта, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу министерство культуры и информации нашей страны.

В седьмой день декады Наурызнама в Казахстане во всех регионах нашей страны будут проведены соревнования и турниры по национальным видам спорта.