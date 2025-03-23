  • 23 Марта, 19:46
  • BAIGENEWS

20 автобусных маршрутов временно изменят схемы движения в Астане

В основном, изменения связаны с работами на линии LRT.

Сегодня, 18:17
АВТОР
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raritek.ru Сегодня, 18:17
Сегодня, 18:17
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Фото: raritek.ru

В Компании City Transportation Systems сообщили об изменениях автобусных маршрутов с 24 марта, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи и с работами на линии LRT 24 марта временно изменяются схемы движения маршрутов № 12, 15, 15А, 19, 21, 24, 32, 35, 43, 46, 50, 55, 61, 70", — сообщили в пресс-службе компании.

 
 
 
 
 
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Также В связи с проведением ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов № 5, 5А, 14, 505, 64, 73.

 
 
 
 
 
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Публикация от City Transportation Systems (@cts_kz)

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