20-летнюю девушку изнасиловали и убили в Жетысуской области
Сегодня, 15:20
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Сегодня, 15:20Сегодня, 15:20
127Фото: baigenews.kz
Жуткое убийство произошло в Жетысуской области. Тело 20-летней девушки нашли во дворе заброшенного дома, передаёт BaigeNews.kz.
Известно, что девушка пропала 14 июля. Её тело обнаружили спустя три дня с признаками насильственной смерти.
"Подозреваемый в совершении убийства и преступления против половой неприкосновенности задержан и находится под стражей. Проводится досудебное расследование. Иные данные распространению не подлежат. Дело находится на контроле", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жетысуской области.
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