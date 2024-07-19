20-летнюю девушку изнасиловали и убили в Жетысуской области

Жуткое убийство произошло в Жетысуской области. Тело 20-летней девушки нашли во дворе заброшенного дома, передаёт BaigeNews.kz.

Известно, что девушка пропала 14 июля. Её тело обнаружили спустя три дня с признаками насильственной смерти.