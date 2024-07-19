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20-летнюю девушку изнасиловали и убили в Жетысуской области

Сегодня, 15:20
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 15:20
Сегодня, 15:20
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Фото: baigenews.kz

Жуткое убийство произошло в Жетысуской области. Тело 20-летней девушки нашли во дворе заброшенного дома, передаёт BaigeNews.kz.

Известно, что девушка пропала 14 июля. Её тело обнаружили спустя три дня с признаками насильственной смерти.

"Подозреваемый в совершении убийства и преступления против половой неприкосновенности задержан и находится под стражей. Проводится досудебное расследование. Иные данные распространению не подлежат. Дело находится на контроле", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жетысуской области.

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