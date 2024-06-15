Тело 20-летнего парня выловили из реки в Павлодаре
Сегодня, 21:56
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Сегодня, 21:56Сегодня, 21:56
105Фото: скриншот с видео ДЧС Павлодарской области
В Павлодаре, в районе моста на реке Усолка, водолазы извлекли из воды тело утонувшего парня, передаёт BaigeNews.kz.
По информации пресс-службы ДЧС Павлодарской области, молодой человек 2004 года рождения плавал в запрещённом для купании месте и утонул. Сообщение об этом поступило 15 июня в 15:15.
"В 16-10 силами водолазов ДЧС тело извлечено из воды. Департамент по чрезвычайным ситуация настоятельно рекомендует жителям и гостям региона не пренебрегать правилами поведения на воде. Берегите свою жизнь и жизни своих близких", — говорится в собщении.
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