Тело 20-летнего парня выловили из реки в Павлодаре

В Павлодаре, в районе моста на реке Усолка, водолазы извлекли из воды тело утонувшего парня, передаёт BaigeNews.kz.

По информации пресс-службы ДЧС Павлодарской области, молодой человек 2004 года рождения плавал в запрещённом для купании месте и утонул. Сообщение об этом поступило 15 июня в 15:15.