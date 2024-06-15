  • 15 Июня, 22:57
  • BAIGENEWS

Тело 20-летнего парня выловили из реки в Павлодаре

Сегодня, 21:56
АВТОР
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скриншот с видео ДЧС Павлодарской области Сегодня, 21:56
Сегодня, 21:56
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Фото: скриншот с видео ДЧС Павлодарской области

В Павлодаре, в районе моста на реке Усолка, водолазы извлекли из воды тело утонувшего парня, передаёт BaigeNews.kz.

По информации пресс-службы ДЧС Павлодарской области, молодой человек 2004 года рождения плавал в запрещённом для купании месте и утонул. Сообщение об этом поступило 15 июня в 15:15.

"В 16-10 силами водолазов ДЧС тело извлечено из воды. Департамент по чрезвычайным ситуация настоятельно рекомендует жителям и гостям региона  не пренебрегать правилами поведения на воде. Берегите свою жизнь и жизни своих близких", — говорится в собщении.

 

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